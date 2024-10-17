Врач Егорова предупредила, что хождение без шапки в мороз может привести к облысению

Когда температура на улице опускается до +1 градуса или ниже, мужчинам настоятельно советуют надевать шапку. По словам дерматолога и трихолога Татьяны Егоровой, в условиях низких температур волосы могут начать выпадать, сообщил Life .

Это связано с тем, что холод негативно влияет на кровообращение, что, в свою очередь, нарушает питание волосяных фолликулов.

Врач отметила, что если выходить на мороз без головного убора, то выпадение волос станет неизбежным. Волосные фолликулы — это быстро обновляющиеся структуры, и они очень чувствительны к изменениям в окружающей среде.

Если условия неблагоприятные, это может привести к выпадению волос. Хотя холод не вызывает кожных заболеваний, спазмы периферических сосудов и переохлаждение могут способствовать потере шевелюры.