Врач Эдигер: при покупке уличной еды есть вероятность столкнуться с возбудителями кишечной группы инфекций

Вероятность столкнуться с ботулизмом при покупке уличной еды достаточно мала, а вот заразиться возбудителями кишечной группы инфекций вполне возможно. Об этом «ФедералПресс» рассказал токсиколог Александр Эдигер.

Речь идет о сальмонелле или стафилококке, также можно встретить шигеллы — возбудители дизентерии. По словам специалиста, тяжелейшее отравление кишечными вирусами опасно тем, что может спровоцировать даже летальный исход.

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