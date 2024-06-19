Сегодня 15:09 Врач Эдигер: при покупке уличной еды есть вероятность столкнуться с возбудителями кишечной группы инфекций
Вероятность столкнуться с ботулизмом при покупке уличной еды достаточно мала, а вот заразиться возбудителями кишечной группы инфекций вполне возможно. Об этом
«ФедералПресс» рассказал токсиколог Александр Эдигер.
Речь идет о сальмонелле или стафилококке, также можно встретить шигеллы — возбудители дизентерии. По словам специалиста, тяжелейшее отравление кишечными вирусами опасно тем, что может спровоцировать даже летальный исход.
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