Врач Еделев: травяные чаи и физическая активность помогут подготовить иммунитет к сезону вирусов

Осенью организм нуждается в дополнительной защите из-за широкого распространения вирусов. Как подготовить иммунитет к холодному времени года, рассказал врач Дмитрий Еделев в беседе с «Москвой 24».

Медик посоветовал начать с восстановления водного баланса, который способствует улучшению защитных функций организма. Стоит включить в рацион травяные чаи: малиновый, смородиновый, черничный, ромашковый.

По словам эксперта, также важно уделять внимание физической активности на свежем воздухе. Это могут быть танцы, йога или бег трусцой.

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