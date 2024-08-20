Врач Еделев: травяные чаи и физическая активность помогут подготовить иммунитет к сезону вирусов
Осенью организм нуждается в дополнительной защите из-за широкого распространения вирусов. Как подготовить иммунитет к холодному времени года, рассказал врач Дмитрий Еделев в беседе с «Москвой 24».
Медик посоветовал начать с восстановления водного баланса, который способствует улучшению защитных функций организма. Стоит включить в рацион травяные чаи: малиновый, смородиновый, черничный, ромашковый.
По словам эксперта, также важно уделять внимание физической активности на свежем воздухе. Это могут быть танцы, йога или бег трусцой.