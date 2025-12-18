Врач Еделев сообщил о коротком инкубационном периоде у гонконгского гриппа

Доктор медицинских наук и врач Дмитрий Еделев напомнил о резком росте случаев заболевания гонконгским гриппом в России. Об этом сообщили « Известия ».

По словам медика, особенностью вируса является его короткий инкубационный период — не более двух дней.

«Для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около пяти-семи дней после начала болезни», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что борьба с заболеванием включает в себя вакцинацию, которая, несмотря на отсутствие абсолютной защиты, значительно снижает риск осложнений и тяжелого течения болезни. Также важно соблюдать правила гигиены, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.