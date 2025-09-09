Врач Еделев посоветовал проходить диспансеризацию осенью

В России многие пренебрегают регулярными медицинскими обследованиями, особенно это касается молодежи и людей без серьезных диагнозов. В беседе с Общественной Службой Новостей врач Дмитрий Еделев подчеркнул необходимость ежегодного прохождения чек-апов.

Специалист назвал осень лучшим временем для диспансеризации.

«После отпусков, активного солнца, возможных перееданий и смены климата полезно проверить состояние организма. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями», — отметил медик.

Он напомнил, что многие серьезные заболевания не имеют симптомов на ранних стадиях. Именно поэтому своевременное выявление рисков и определение исходных показателей здоровья критически важны, добавил «ФедералПресс».