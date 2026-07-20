Врач Еделев назвал хронический стресс главной причиной роста рака у пациентов до 40 лет

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев обратил внимание на тревожную тенденцию в медицине: болезни, которые раньше считались возрастными, теперь все чаще встречаются у людей младше 40 лет. По его мнению, проблема заключается в преждевременном изнашивании клеток организма, написала Общественная служба новостей .

Еделев пояснил, что ускоренное биологическое старение — это состояние, при котором биологический возраст клеток значительно опережает паспортный возраст человека. Это явление ученые все чаще связывают с ростом возрастных болезней у молодых людей, добавил «ФедералПресс».

Среди факторов, способствующих ускоренному старению, врач назвал хронический стресс, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит витамина D и кальция, а также вредные привычки. Все это может привести к развитию злокачественных новообразований в раннем возрасте.

Ссылаясь на данные глобальных исследований, Еделев сообщил, что за последние три десятилетия заболеваемость раком среди людей до 50 лет увеличилась на четверть. Ускоренное старение может провоцировать различные виды рака, например, проблемы с иммунитетом связаны с опухолями легких, а изменения в жировой ткани — с колоректальным раком.

Врач предложил трехуровневую систему для оценки скорости старения: анкетирование, лабораторный анализ крови и эпигенетическое тестирование. Он подчеркнул, что раннее выявление групп риска и своевременная коррекция привычек могут стать главным оружием против этой тенденции.

Для снижения вероятности развития ранних хронических заболеваний врач рекомендовал больше двигаться, ограничить время сидения, нормализовать сон, исключить из рациона ультрапереработанные продукты, контролировать вес и отказаться от курения.