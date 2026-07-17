Врач Дзидзария рассказал, что кофеин способствует выработке адреналина и норадреналина

Распространенное мнение о том, что кофе всегда повышает бодрость и мотивацию, не соответствует действительности. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, онколог-уролог Александр Дзидзария.

По словам специалистов, кофеин способствует выработке адреналина и норадреналина, что действительно может стимулировать активность. Однако это справедливо только для людей без тревожности — они ощущают заряд энергии, написало ИА НСН.

При уже существующем напряжении нервной системы дополнительная стимуляция может усилить беспокойство. Вместо ожидаемой бодрости человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, дрожью, раздражительностью или даже паническими атаками.

Кроме того, употребление кофе натощак может привести к гастриту, а в дальнейшем — к язве и спонтанным выбросам желчи.