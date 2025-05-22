Врач Джутова призвала отказаться от сладостей в период подготовки к экзаменам

Во время подготовки к экзаменам правильное питание может существенно повлиять на результаты. Однако студенты часто пренебрегают потребностью мозга в поддержке при интенсивных нагрузках. Врач-диетолог из клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала Life.ru о том, как правильно питаться в этот период.

Врач предостерегает от злоупотребления сладостями, объясняя, что они дают лишь временный прилив энергии, после которого силы резко уходят. Кроме того, сахар может вызвать тревожность и раздражительность. Вместо сладостей специалист рекомендует выбирать продукты из цельного зерна, орехи и сухофрукты.

Для выработки нейротрансмиттеров, которые участвуют в процессах запоминания, мозгу необходимы белки. Их можно получить из яиц, творога, нежирного мяса, рыбы (особенно морской), бобовых и йогуртов без сахара. Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать работоспособность мозга и общее самочувствие.

Марьяна Джутова также отмечает пользу омега-3 жирных кислот, которые содержатся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле. Они улучшают мозговую деятельность и помогают справляться со стрессом.

Важно не забывать и о водном балансе. Даже легкое обезвоживание может негативно сказаться на когнитивных функциях. Врач советует пить воду небольшими порциями в течение дня.