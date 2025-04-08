Врач Джапаридзе: прозрачная жидкость из носа и головная боль — признаки опасной болезни

Врачи спасли пациента, принявшего за насморк опасную болезнь — назальную ликворею. Эта патология характеризуется истечением спинномозговой жидкости через нос из-за дефектов костей черепа. Об этом рассказала врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе в интервью сайту «Страсти».

По словам специалиста, основные симптомы включают прозрачные выделения из носа, головную болю, а также нарушение обоняния и зрения. Кроме того, при наклоне головы происходит усиление выделений.

Лечение назальной ликвореи проводится хирургическим путем с восстановлением барьера между полостью носа и черепом, подчеркнула Джапаридзе.

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