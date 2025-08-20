Врач Джапаридзе предостерегла от использования спреев для горла у малышей

Многие считают спреи для горла простым решением при боле в горле у детей, однако врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе предупредила о возможных рисках их применения у детей до пяти лет в беседе с «Известиями» .

По мнению эксперта, частые орошения горла спреями могут привести к пересушиванию слизистой, что замедлит выздоровление и усилит дискомфорт. Кроме того, распыление препарата требует задержки дыхания, что малыши выполнить не могут. Это грозит попаданием частиц в дыхательные пути и может вызвать кашель, рвоту и даже бронхообструкцию.

После пяти лет ситуация меняется, так как дети уже могут задерживать дыхание и контролировать вдох. Однако даже в этом возрасте многие врачи считают спреи дополнительным, а не обязательным элементом лечения.

Врач рекомендует использовать охлажденные лакомства, сосательные конфеты и обильное питье для облегчения боли в горле у детей. Если симптомы сохраняются, стоит обратиться к врачу.