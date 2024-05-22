Врач Джаджиев: низкий уровень белка может стать причиной возникновения послеоперационных грыж
Хирург Андрей Джаджиев рассказал о причинах появления послеоперационных грыж. Одна из них — низкий уровень белка в организме, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
Кроме того, патология может образоваться из-за неправильного формирования соединительной ткани и чрезмерных физических нагрузок.
«У пациентов, которые пренебрегают рекомендациями врачей и начинают сразу после операции активно заниматься спортом или поднимать тяжести, чаще всего образуются грыжи в зоне рубцовой ткани», — пояснил медик.
По его словам, при отсутствии должной терапии есть риск развития осложнений. Речь идет, например, о кишечной непроходимости и некрозе.