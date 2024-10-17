Врач Дымчикова: ангина у ребенка может спровоцировать проблемы с сердцем и почками

Боль в горле у ребенка, которая сохраняется в течение долгого времени, — повод обратиться за медицинской помощью. Отсутствие должной терапии может оказать негативное влияние на детский организм. Об этом рассказала оториноларинголог Эржэна Дымчикова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, неправильное лечение зачастую приводит к появлению острого или хронического тонзиллита. Ангина способна вызвать осложнения: абсцессы, воспаление легких, проблемы с сердцем, почками, суставами и кожей, отметила врач.
Она посоветовала родителям не игнорировать снижение активности у ребенка. К тревожным сигналам также относятся плохой аппетит, повышение температуры тела и изменение голоса, добавил сайт «Аргументы и факты».
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