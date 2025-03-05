Врач Дворянинов предупредил об опасности сосудосуживающих капель для детей

Жителям Нижегородской области сообщили об угрозе, которую могут представлять сосудосуживающие капли для здоровья детей. Главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов сослался на слова детского пульмонолога Александра Дворянинова.

Специалист назвал препараты с нафазолином «устаревшими и очень токсичными», рекомендовав прибегать к их помощи лишь в особых случаях и на короткий срок. Проглатывание или передозировка таких капель могут повлечь за собой серьезные последствия.

«Если вы по ошибке закапали ребенку препарат во взрослой концентрации, превысили дозу или ребенок случайно проглотил капли, срочно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь», — процитировало ИА «Время Н» Дворянинова.

Среди признаков отравления — бледность кожи ребенка, повышенная сонливость, холодный пот, потеря сознания и заторможенность.