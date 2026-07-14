Врач Думинский предупредил, что сочетание жира и простых углеводов наиболее опасно для поджелудочной

Некоторые виды блюд могут негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы. Врач-терапевт Владимир Думинский предупредил, что наиболее опасны сочетания, включающие жир, простые углеводы и термическую обработку, а также длительная жарка при высоких температурах и блюда с высоким содержанием экстрактивных веществ. Об этом написала «Свободная пресса» .

Специалист подчеркнул, что проблемы возникают не столько из-за отдельных продуктов, сколько из-за их сочетаний и регулярности употребления. Такая система питания может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно если у человека уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

По словам врача, если после употребления перечисленных блюд у человека возникает опоясывающая боль под ложечкой, которая отдает в спину, многократная рвота, не приносящая облегчения, или стойкое пожелтение склер — это признаки острого панкреатита или гепатита. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

«Если после такого блюда у вас возникает опоясывающая боль под ложечкой, иррадиирущая в спину, многократная рвота, не приносящая облегчения, или стойкое пожелтение склер — это признаки острого панкреатита или гепатита, требующие госпитализации, а не приема ферментов дома», — сообщил Думинский.