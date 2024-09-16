Врач Дудина: повышенная потливость и сильная утомляемость указывают на лимфому

Профессор, заведующая межокружным гематологическим центром МКНЦ им. Логинова Галина Дудина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что немотивированная слабость и сильная потливость являются признаками лимфомы.

Веским поводом обращения к терапевту должно стать появление увеличенного лимфоузла в подмышечной или паховой областях, добавила медик.

«Что такое лимфома, от чего человек должен переживать, что ему нужно обратиться прежде всего к терапевту. Это немотивированная слабость, потливость», — сказала она.

По словам Дудиной, на болезнь также указывает повышенная температура, не связанная с вирусными заболеваниями.