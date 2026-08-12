Врач Дубровина рассказала о повышенном риске отравлений в жаркую погоду

Доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина рассказала RuNews24.ru о повышенном риске отравлений в жаркую погоду. По ее словам, в жару продукты портятся значительно быстрее из-за размножения микроорганизмов.

Особенно быстро становятся опасными без холодильника готовые блюда, кондитерские изделия с кремом, молочные и мясные продукты. Для этого порой достаточно нескольких часов. Дополнительный риск представляют насекомые, которые могут переносить возбудителей и загрязнять пищу, пишут «Известия».

Екатерина Дубровина подчеркнула, что определить испорченный продукт по внешним признакам удается не всегда. Его вкус, запах, цвет и консистенция могут практически не отличаться от свежей пищи. Поэтому летом особенно важно соблюдать сроки и условия хранения продуктов.

При появлении после еды тошноты, многократной рвоты, частого жидкого стула, болей в животе, высокой температуры, сильной слабости, бледности или признаков обезвоживания врач посоветовала незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не рассчитывать на самолечение.