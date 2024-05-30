Врач Дубинин предупредил об опасности использования фумигатора от комаров в течение ночи

Использование фумигатора от комаров в течение всей ночи небезопасно, особенно для здоровья детей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Дело в том, что прибор, работающий без перебоев, может вызвать аллергическую реакцию.

«Не нужно, чтобы фумигатор работал всю ночь в комнате, где находятся ребенок и взрослый. Это все может приводить к аллергическим реакциям», — сообщил медик.

Фумигатор можно включить на один час перед сном, чтобы отпугнуть насекомых. После этого следует проветрить помещение и выключить прибор.