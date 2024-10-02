Врач Дубенко назвала кухню самым заселенным бактериями местом в квартире

Кухня — самое заселенное микроорганизмами место в квартире. Об этом заявила дерматовенеролог Олеся Дубенко в беседе с «Газетой.ru».
Врач напомнила, что именно там находятся влажные губки и тряпки, которые быстро накапливают грязь. Важно как можно чаще менять данные изделия, отметила медик.
Она также посоветовала не забывать о регулярной уборке с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание нужно уделить холодильнику. Хранящиеся в нем продукты могут стать рассадниками бактерий, добавили «Известия».
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