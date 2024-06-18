Врач Доронина: людям, болеющим ангиной чаще 4 раз в год, нужно удалять миндалины

Многие люди с хроническим тонзиллитом часто задаются вопросом, нужно ли им удалять миндалины. Делать это стоит, если человек болеет ангиной чаще четырех раз в год, сообщила лор-врач Наталья Доронина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также операцию по удалению следует обязательно провести, если пациент хотя бы раз в жизни перенес паратонзиллярный абсцесс.

Кроме того, миндалины желательно удалить в случае, когда на фоне хронического тонзиллита у пациента появляются проблемы с сердцем и почками, отметила врач.

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