Врач Долгушкина предупредила об опасности купания в Черном море во время цветения

Каждое лето Черное море у берегов Кубани меняет цвет, становясь зеленоватым. Это явление вызывает беспокойство у отдыхающих. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Марина Долгушкина рассказала «Краснодарским известиям» о рисках, связанных с купанием в цветущей воде.

Как отметила доктор, цветение воды происходит из-за размножения микроводорослей и цианобактерий. Хотя само по себе изменение цвета не означает запрет на купание, некоторые виды водорослей могут выделять токсины, что ухудшает санитарное состояние моря.

После купания у человека могут появиться зуд, покраснение кожи, раздражение глаз и носа, а также аллергические реакции. При случайном заглатывании воды возрастает риск кишечных расстройств, особенно у детей.

Детям, беременным женщинам, пожилым людям, аллергикам, пациентам с бронхиальной астмой и сниженным иммунитетом рекомендуется соблюдать особую осторожность. Также лучше отказаться от купания людям с открытыми ранами, ссадинами и кожными заболеваниями.

Если вода приобрела густой зеленый, бурый или красноватый оттенок, на поверхности появилась плотная пленка, скопились водоросли или ощущается гнилостный запах, не стоит заходить в море. Купание также запрещено при официальных ограничениях со стороны Роспотребнадзора или местных властей.