Врач Долгушкина посоветовала не оставлять готовые салаты и колбасу в машине летом

Летом температура в салоне автомобиля может подняться выше +50 градусов всего за 30–40 минут. При такой жаре скоропортящиеся продукты быстро приходят в негодность, даже если их внешний вид не меняется. Об этом напомнила врач-методист Марина Долгушкина в беседе с «Краснодарскими известиями» .

По ее словам, особенно рискованно перевозить в автомобиле без должной упаковки мясо, птицу, рыбу, колбасу, молочные продукты, мягкие сыры, готовые салаты, суши, роллы и кремовые десерты. В условиях высокой температуры в них стремительно размножаются патогенные микроорганизмы.

Если предстоит долгая поездка, которая длится больше часа, такую еду следует перевозить только в сумке-холодильнике с аккумуляторами холода. Иначе есть риск получить продукт, который станет опасным для здоровья.