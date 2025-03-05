Врач Долгушина: ожирение в два раза повышает риски бесплодия у женщин

4 марта — Всемирный день борьбы с ожирением, которое специалисты называют эпидемией XXI века. Об опасностях ожирения рассказала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина в беседе с Life .

По словам врача, ожирение увеличивает риск сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, жировой болезни печени, злокачественных новообразований, а также заболеваний репродуктивной системы.

Жировая ткань — это эндокринный орган, который синтезирует гормоны, вызывающие нарушения овуляции и фертильности. Риск бесплодия у женщин с ожирением повышается в два раза. Также при ожирении повышен риск невынашивания беременности, преждевременных родов, гестационного сахарного диабета.

Долгушина подчеркнула важность снижения массы тела для улучшения репродуктивных исходов и соматического здоровья. Изменение пищевого поведения и увеличение физической нагрузки помогут достичь успеха.