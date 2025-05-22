Врач Добрынина рассказала, что чрезмерная гигиена может повысить риск аллергии

Аллерголог-иммунолог клиники DocDeti & DocMed Елена Добрынина поделилась с изданием Здоровье Mail мнением о взаимосвязи чрезмерной гигиены и состояния здоровья, обратив особое внимание на влияние чистоты на возникновение аллергий и аутоиммунных расстройств.

Она напомнила, что начиная с гипотезы, выдвинутой британским врачом Дэвидом Страчаном в конце 1980-х годов, ученые обратили внимание на возможные негативные последствия избыточной гигиены. Гипотеза гласит, что улучшение санитарных условий привело к росту числа случаев аллергических реакций и аутоиммунных болезней, поскольку отсутствие контактов с микроорганизмами нарушает нормальное формирование иммунитета.

Добрынина подчеркнула, что сама концепция гигиены важна и полезна, но главное – поддерживать разумный баланс. Излишнее усердие в борьбе с бактериями, постоянное использование антибактериальных средств и стремление к абсолютной чистоте негативно сказывается на развитии иммунной системы, повышая вероятность появления аллергии и аутоиммунных нарушений.

Иммунитет нуждается в тренировке посредством контакта с безвредными или условно-патогенными микроорганизмами. Иными словами, здоровый подход к личной гигиене подразумевает соблюдение правил чистки зубов, регулярную смену постельного белья и поддержание общей чистоты жилища, но одновременно допускает контакт организма с окружающей средой, естественным образом поддерживающий нормальную активность иммунной системы.