Врач Доброрадных посоветовала снизить яркость на гаджетах ради сохранения зрения

Зрение может ухудшаться из-за генетической предрасположенности и гипертонии. Кроме того, негативное влияние оказывают гаджеты. Об этом рассказала офтальмолог Ольга Доброрадных в беседе с РИА «Новости».

Врач посоветовала делать расслабляющие упражнения для глаз во время длительной работы за компьютером или телефоном. Зарядку необходимо проводить каждый час по 15 минут.

По словам медика, для сохранения зрения также важно снижать уровень яркости на устройствах. Еще одно правило — соблюдение дистанции между глазами и экраном, добавила Neva.Today.

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