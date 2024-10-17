Врач Дмитрова рассказала, что «простуда» на губах может говорить о снижении иммунитета

Пациенты часто обращаются к врачам с «простудой» на губах, или герпесом, который вызывает неприятные микропузырьки и ухудшает внешний вид. Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» Алина Дмитрова объяснила сайту «Страсти» , что герпес сигнализирует о снижении иммунитета.

Обычно он проходит за 10-14 дней после образования корочек. Лечение должно быть направлено на устранение вируса и наиболее эффективно на ранних стадиях.

Если инфекция повторяется часто, рекомендуется комплексное обследование для выявления причин ослабления иммунной системы.