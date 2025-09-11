Врач Дмитриенко отметила, что избыток кофеина может провоцировать бессонницу

Врач Екатерина Дмитренко сообщила о негативном влиянии избыточного потребления кофеина. В разговоре с RuNews24.Ru специалист указала, что, хотя кофеин улучшает внимательность и блокирует вызывающий сонливость аденозин, постоянное его употребление может привести к необходимости увеличивать дозы для достижения того же эффекта.

Как отметила доктор, умеренное употребление кофеина полезно для памяти и концентрации, но его избыток может вызвать раздражительность и бессонницу. Взрослым рекомендуется не превышать дозу 400 миллиграмм кофеина в день и избегать употребления после 15–16 часов, написали «Известия».

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что сладкие газированные напитки с кофеином могут вызывать зависимость и ожирение. Он рекомендовал выбирать более здоровые альтернативы, такие как вода с фруктами или чай.