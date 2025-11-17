Врач Дмитренко указала на значимость магния для усвоения витамина D

Врач Екатерина Дмитренко подробно разъяснила значимость магния для нормального усвоения витамина D, особенно в холодное время года. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По словам медика, витамин D оказывает значительное влияние на многие важные процессы в организме: укрепляет иммунитет, защищает от инфекционных заболеваний, поддерживает психоэмоциональное равновесие, благоприятно воздействует на костную систему, а также положительно сказывается на функционировании пищеварительной системы и обмене веществ.

Вместе с тем доктор особо выделила роль магния, подчеркнув, что без достаточного содержания этого элемента полноценное использование витамина D невозможно. Объясняется это тем, что магний активно участвует в превращении витамина D в активную биологическую форму, необходимую для проявления всех полезных свойств.