Врач Дмитренко указала на ложное ощущение безопасности при курении вейпов

Врач Екатерина Дмитренко в интервью RuNews24.ru обратилась к актуальной проблеме влияния вейпов на здоровье молодых людей, обозначив серьезную угрозу никотиновой зависимости и ее последствий.

По словам медика, раннее знакомство подростков с электронными сигаретами создает высокий риск возникновения стойкого пристрастия к никотину, что впоследствии увеличивает шансы перейти на обычные табачные изделия.

«Электронные сигареты позиционируются как менее вредные альтернативы традиционным, но это вводит молодежь в заблуждение, создавая ложное ощущение безопасности», — заявила эксперт.

Как пояснила Дмитренко, хотя содержание токсичных компонентов в жидкостях для вейпов ниже, чем в обычных сигаретах, они все равно представляют угрозу здоровью. Особенно чувствителен к воздействию химически активных веществ молодой организм, формирующиеся органы и системы которого находятся в стадии активного роста и развития.