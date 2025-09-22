Врач Дмитренко посоветовала светотерапию при борьбе с аффективным расстройством

Сезонное аффективное расстройство затрагивает не только людей с тонкой душевной организацией, но и тех, кто не относится к категории хронических депрессивных пациентов. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, основными причинами проявления САР являются колебания освещения, температуры и недостаток витаминов.

«Мы значительно оторвались от естественного ритма жизни, и именно это часто становится спусковым крючком для психических и физических проблем», — отметила эксперт.

Для поддержания баланса она предложила светотерапию, которая предполагает использование специальных ламп, воссоздающих солнечное освещение. Они способствуют улучшению синтеза серотонина.

Кроме того, медик рекомендовала уделять внимание физической активности, правильно питаться, гулять на свежем воздухе и организовать график дня.