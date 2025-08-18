Врач Дмитренко подчеркнула важность правильного положения тела при использовании смартфонов

Врач Екатерина Дмитренко в беседе с ИА RuNews24.ru подчеркнула важность правильного положения тела при использовании электронных устройств, предупредив о негативных последствиях нарушения эргономики.

По словам специалиста, неправильное положение шеи и рук при просмотре социальных сетей или работе за компьютером может вызывать значительные нагрузки на организм. Такое поведение повышает риск развития головных болей, напряжения глаз и нарушений кровообращения, что снижает работоспособность и общее самочувствие.

«Головные боли — это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Если вы замечаете, что головные боли стали вашим постоянным спутником, возможно, стоит обратить внимание на то, как вы используете свои гаджеты, такие как телефоны и компьютеры», — сообщила медик.

Она также обратила внимание на опасность длительной концентрации взгляда на экране: перенапряжение глаз приводит к появлению синдрома сухого глаза, что способствует возникновению мигреней и чувства общей усталости.

В завершение специалист дала рекомендации пользователям: регулярно устраивать короткие перерывы, проводить гимнастику для глаз и выбирать удобную рабочую обстановку, позволяющую минимизировать негативное воздействие гаджетов на здоровье.