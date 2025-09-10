Врач Дмитренко отметила, что умеренное потребление кофе способствует улучшению памяти

Врач Екатерина Дмитренко в беседе с ИА RuNews24.ru обсудила влияние кофеина на организм. Эксперт пояснила, что кофеин, присутствующий в кофе, чае, энергетических напитках и ряде газированных напитков, оказывает воздействие на центральную нервную систему посредством блокировки рецепторов аденозина, вещества, которое способствует расслаблению и вызывает чувство усталости.

Когда кофеин препятствует действию аденозина, увеличивается выработка серотонина и дофамина, что создает ощущение энергии и повышает концентрацию. Однако постоянное употребление кофеина снижает чувствительность организма к нему, и для достижения желаемого эффекта приходится увеличивать дозу напитка.

Дмитренко добавила, что кратковременное повышение активности нервной системы под воздействием кофеина улучшает внимание и продуктивность, особенно у тех, кто редко пьет кофеиносодержащие напитки. Для людей, регулярно употребляющих кофе, эффект постепенно снижается.

Умеренное потребление кофе может способствовать улучшению памяти, повышению уровня сосредоточенности и скорости реакции. Но злоупотребление кофеином способно вызвать беспокойство, нервозность и нарушения сна.