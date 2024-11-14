Врач Длин предупредил, что отказ от завтрака грозит развитием гастрита и язвы желудка

Завтрак не зря считается главным приемом пищи, потому что его игнорирование может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и, в частности, с желудочно-кишечным трактом. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

Он подчеркнул, что именно завтрак запускает в организме множество важных процессов. В противном случае процесс пищеварения будет нарушен.

В идеале первый прием пищи должен произойти в первые час или полтора после того, как человек проснулся. Если же постоянно игнорировать завтрак, то это может обернуться гастритом или даже язвой желудка, Врач рекомендовал выбирать для утренней еду питательные и полезные продукты, добавил сайт aif.ru.