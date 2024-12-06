Врач Длин предупредил, что беременным нельзя есть мандарины

Пора перед новогодними праздниками - это всегда ассоциация с мандаринами. Однако некоторым от главного фрукта зимы все же стоит отказаться. Об этом Пятому каналу рассказал специалист высшей категории, главный врач медицинской клиники Сергей Длин.

Он объяснил, что мандарины категорически противопоказаны беременным женщинам. Причем, чем больше срок, тем они опаснее. Если у малыша уже сформированы органы, цитрус может навредить его почкам.

Кроме того, мандарины повышают сахар в крови, а еще - являются сильным аллергеном. Поэтому врач посоветовал ограничиваться двумя-тремя штуками в неделю даже здоровым людям, добавил сайт KP.RU.

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