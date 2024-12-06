Врач Длин предупредил, что беременным нельзя есть мандарины

Пора перед новогодними праздниками - это всегда ассоциация с мандаринами. Однако некоторым от главного фрукта зимы все же стоит отказаться. Об этом Пятому каналу рассказал специалист высшей категории, главный врач медицинской клиники Сергей Длин.