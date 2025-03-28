Врач Дюваль: умывание березовым соком поможет улучшить качество кожи

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе березового сока. Напиток содержит витамины группы В и С, а также кальций, магний, калий, железо и антиоксиданты, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По словам медика, продукт поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Еще он обладает мочегонным эффектом, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и тонизирует организм.

«Есть еще одно уникальное свойство — им можно умываться. Березовый сок увлажняет кожу, придает ей свежесть, поддерживает упругость и витаминизирует», — добавила специалист.

Однако собранный сок хранится недолго. Наибольшую пользу принесет напиток, выпитый в течение двух часов после сбора. В холодильнике его можно хранить до 48 часов, а в замороженном виде — три-шесть месяцев.