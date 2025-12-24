Врач Дьячков поделился рекомендациями по безопасной процедуре открывания шампанского

Врач-травматолог Дмитрий Дьячков из медицинского центра ГУТА КЛИНИК обратился к читателям «Газеты.Ru» с рекомендациями по безопасной процедуре открывания шампанского. Традиционная новогодняя церемония открытия бутылки вина может представлять угрозу здоровью, если не соблюдать осторожность.

В первую очередь Дьячков подчеркнул, что шампанское следует открывать медленно и аккуратно, без излишнего шума и резких движений. Бутылку необходимо наклонить под углом примерно 45 градусов, направив горлышко в безопасную зону — в сторону потолка или свободной стены комнаты.

Далее врач рекомендовал придерживаться простых советов:

— Держать бутылку крепко рукой, обернутой полотенец или ткани, что облегчит управление процессом.

— Аккуратно вращать саму бутылку, а не пробку, что позволит равномерно снять внутреннее давление и избежать резкого выброса пробки.

— Открывать бутылку подальше от людей и ценных предметов, чтобы избежать травм и материального ущерба.

Если случайно пробка отлетела и ранила кого-то, Дьячков посоветовал оказать немедленную медицинскую помощь и проконсультироваться с врачом.