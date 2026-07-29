Врач Дикопольцев заявил, что длительная заложенность в ушах после перелета может говорить о разрыве барабанной перепонки

Аудиолог, основатель центров «СлышуВижу» Никита Дикопольцев в интервью « Газете.Ru » предупредил, что длительная заложенность в ушах после перелета может представлять опасность. В большинстве случаев такое состояние проходит в течение нескольких часов и не требует вмешательства, однако есть ряд симптомов, при появлении которых следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Среди опасных симптомов — резкое снижение слуха, боль и кровянистые выделения из уха. Это может говорить о разрыве барабанной перепонки, отметил URA.RU.

Если у человека после перелета кружится голова, появляется тошнота, нарушение координации или возникает ощущение «хлопка» в ухе во время взлета или посадки, после которого боль становится невыносимой, это также веская причина для срочного обращения к врачу.

Дикопольцев подчеркнул, что самостоятельно «продувать» уши или использовать капли при подозрении на разрыв перепонки категорически нельзя. Такие действия могут усугубить травму и вызвать инфекцию.