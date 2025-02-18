Врач-диетолог Соломатина рассказала о плюсах и минусах диеты актрисы Деми Мур

Голливудская кинозвезда Деми Мур поделилась своим ежедневным рационом. Актриса призналась, что придерживается веганской диеты и ест только фрукты, овощи, бобы и семечки. Рацион 62-летней звезды фильма «Субстанция» оценила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life .

Соломатина отметила, что при правильном подходе рацион может быть низкокалорийным. Однако если включить в диету орехи, много сладких фруктов и продукты с термически обработанным крахмалом, калораж меню возрастет. В этом случае можно последовать примеру Деми Мур и заняться спортом.

«Деми Мур, насколько я знаю, очень интенсивно занимается спортом. Она тратит много калорий, плюс у нее мускулистое тело, которое само по себе потребляет энергию, даже если она просто лежит на диване», — отметила Елена Соломатина.

Один из главных плюсов веганской диеты — большое количество клетчатки. Она поддерживает нормальную работу кишечника, помогает избежать запоров и способствует очищению организма. Клетчатка действует как естественный пилинг, удаляя лишнюю слизь и токсины. Это способствует нормализации пищеварения и улучшению общего самочувствия.

Диетолог подчеркнула, что еще одним преимуществом диеты кинозвезды является ее низкий гликемический индекс. Он помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и выводит излишки сахара, токсинов и жиров. А зелень содержит хлорофилл, известный своим обезвреживающим действием.

Однако такой рацион подходит не всем. Если у организма нет способности адаптироваться, то такое питание может принести больше проблем, чем пользы.