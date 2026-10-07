Врач-диетолог Русакова объяснила, с чем связан осенний аппетит

Осенний аппетит связан не с холодом, а с сокращением светового дня и недосыпом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Осенью аппетит растет из-за сокращения светового дня и нехватки прогулок, а еда становится доступным способом получить удовольствие. На чувство голода также влияет регулярный недосып. При этом причина обычно не в холоде: по словам медика Русаковой, энергия на обогрев нужна только при долгом пребывании на улице или в неотапливаемом помещении, тогда как большинство горожан сидят в тепле, пишет KP.RU.

Если аппетит вырос, врач советует обратить внимание на структуру питания. В основных приемах пищи должно присутствовать белковое блюдо: мясо, яйца, рыба, бобовые или молочные продукты.