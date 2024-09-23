Врач-диетолог Бобровский посоветовал шоковую заморозку зелени для сохранения большего числа виаминов

По его словам, самый эффективный метод сохранения полезных свойств зелени — это шоковая заморозка. Врач объ]снил, что зелень богата водорастворимыми витаминами, особенно — витамином C. И они хорошо сохраняются в водной среде.
Для реализациишоковой заморозки в домашних условиях достаточно иметь морозильную камеру с температурой -18 градусов. Важно помнить, что перед тем, как отправить туда зелень, ее нужно обязательно вымыть и тщательно высушить.
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