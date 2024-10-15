Врач Диденко: курение и употребление спиртного повышают риск рака молочной железы

Врач Вера Диденко назвала факторы, провоцирующие появление рака молочных желез. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам медика, косвенной причиной развития онкологического заболевания может быть употребление спиртного. Алкоголь снижает защитные функции организма и нарушает иммунную систему. Опасность в данном вопросе представляет и курение, отметила эксперт.

Она также посоветовала исключить из рациона фастфуд, жирную пищу и копчености. Необходимо придерживаться сбалансированного питания и заниматься спортом.