Врач Диденко: курение и употребление спиртного повышают риск рака молочной железы

Врач Вера Диденко назвала факторы, провоцирующие появление рака молочных желез. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам медика, косвенной причиной развития онкологического заболевания может быть употребление спиртного. Алкоголь снижает защитные функции организма и нарушает иммунную систему. Опасность в данном вопросе представляет и курение, отметила эксперт.
Она также посоветовала исключить из рациона фастфуд, жирную пищу и копчености. Необходимо придерживаться сбалансированного питания и заниматься спортом.
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