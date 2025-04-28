Врач Дианова: запоры и сухость кожи могут указывать на синдром скрытого голода

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о признаках синдрома скрытого голода — состояния, при котором организм не получает достаточно питательных веществ. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, на патологию могут указывать запоры, депрессивность, сухость кожи и постоянное чувство усталости. Нехватка витаминов влияет на биохимические процессы в организме и ускоряет старение.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний», — предупредила медик.

Одна из причин такого состояния — современный ритм жизни. Многие люди экономят время на приготовлении пищи и тщательном выборе продуктов. Впоследствии лечение возникших дефицитов витаминов и микроэлементов может обойтись дороже, заявила Дианова.