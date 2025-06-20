Врач Дианова сообщила о высоком содержании растительного белка в шпинате

Диетолог, гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в интервью радиостанции Sputnik поделилась информацией о пользе шпината. Продукт выделяется среди прочей зелени своим уникальным составом.

По словам врача, в шпинате содержится больше растительного белка, чем в других зеленых овощах.

«В шпинате — на 100 грамм продукта приходится три грамма белка. Это очень много, это примерно как в грибах», — отметила медик.

Гастроэнтеролог также подчеркнула, что шпинат богат клетчаткой и минеральными веществами. В овоще присутствуют фолиевая кислота, железо, витамин А, цинк, натрий и магний. Однако специалист посоветовала ограничить потребление продукта при мочекаменной болезни и повышенном артериальном давлении.