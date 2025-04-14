Врач Дианова рассказала, что изюм и какао содержат полезную для сердца добавку

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru» о продуктах, содержащих полезную для сердца и сосудов добавку — ресвератрол.

Это антиоксидант природного происхождения, который помогает нейтрализовать свободные радикалы и снизить уровень воспалительных маркеров в организме.

По словам Диановой, ресвератрол способствует расширению сосудов, улучшает кровообращение, может иметь противораковые свойства и положительно влияет на метаболическое здоровье, увеличивая продолжительность жизни.

Специалист подчеркнула, что ресвератрол быстро всасывается в кишечнике, но его биодоступность в биологически активных добавках составляет только 12%, поэтому лучше получать это вещество из продуктов питания. Среди них — изюм, шелковица, какао, брусника, черника, арахис, красная смородина и виноград.