Врач Дианова призвала женщин заниматься упражнениями, которые наращивают мышечную массу

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио «Говорит Москва» призвала женщин заниматься упражнениями, которые наращивают мышечную массу.

Медик пояснила, что мышечная масса необходима для снижения риска развития остеопороза, распространенного в период окончания репродуктивного возраста. Она посоветовала присмотреться к аэробным нагрузкам и боксу.

«Нужны силовые нагрузки, но не обязательно с гантелями, можно делать со своим весом. Или можно брать кардионагрузки, например, бокс», — сказала Дианова.

Врач пояснила, что во время менопаузы у женщины снижается эстроген и вымывается кальций. Мышечный каркас позволит не уйти в сильный остеопороз.