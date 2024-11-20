Врач Дианова призвала женщин заниматься упражнениями, которые наращивают мышечную массу
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио «Говорит Москва» призвала женщин заниматься упражнениями, которые наращивают мышечную массу.
Медик пояснила, что мышечная масса необходима для снижения риска развития остеопороза, распространенного в период окончания репродуктивного возраста. Она посоветовала присмотреться к аэробным нагрузкам и боксу.
«Нужны силовые нагрузки, но не обязательно с гантелями, можно делать со своим весом. Или можно брать кардионагрузки, например, бокс», — сказала Дианова.
Врач пояснила, что во время менопаузы у женщины снижается эстроген и вымывается кальций. Мышечный каркас позволит не уйти в сильный остеопороз.