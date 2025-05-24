Врач Дианова предупредила о химикатах в весенних арбузах

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила сайту телеканала « Звезда », что весной, а также в начале летнего сезона в жарких странах арбузы и дыни могут представлять опасность для здоровья из-за высокого содержания химикатов.

Ранее СМИ сообщили о случаях массового отравления российских туристов в Египте после употребления бахчевых культур. У пострадавших наблюдались схожие симптомы: высокая температура и рвота.

«В Ташкенте, например, арбуз начинают есть с августа. До этого нельзя. Египет — такая же жаркая страна. Отравиться можно пестицидами, а также просто кишечной палочкой», — пояснила медик.

По словам Диановой, в Египте не всегда строго соблюдаются гигиенические нормы. Гастроэнтеролог рекомендовала употреблять арбузы и дыни в августе–сентябре, когда это будет безопасно для здоровья.