Врач Дианова предупредила, что перезревшие фрукты и кефир могут содержать спирт

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила «Абзацу» , что перезревшие фрукты и ягоды, а также напитки, полученные в результате кисломолочного или дрожжевого брожения, могут содержать небольшое количество спирта.

По словам врача, кисломолочные продукты, такие как кефир, кумыс, тан и айран, а также квас и комбуча могут иметь спиртовой след.

«Также надо обращать внимание на перезревшие фрукты и ягоды. Если лежат слишком долго, они реально начинают бродить», — предупредила медик.

Эксперт отметила, что употребление таких продуктов не рекомендуется беременным женщинам, детям, людям с заболеваниями печени и пациентам, проходящим лечение от онкологических заболеваний.