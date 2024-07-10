Врач Дианова посоветовала готовить квас из качественных продуктов в стерильных условиях
Диетолог Нурия Дианова рассказала о правилах приготовления домашнего кваса. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.
Врач посоветовала заниматься производством в стерильных условиях. Напиток является питательной средой для грибов и плесени за счет содержания сахара.
«Все думают: у меня же не улица, у меня дом, а на самом деле зона около мойки в диаметре 1,5–2 метра — самое бактериологически обсемененное место», — отметила специалист.
Дианова рекомендовала использовать только качественные продукты. Так, стоит выбирать хлеб без признаков порчи.