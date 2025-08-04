Врач Дианова отметила, что растительный белок помогает мужчинам увеличить продолжительность жизни

Увеличение доли растительного белка в рационе может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно среди мужчин. Об этом сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

Врач отметила, что проблема мужской смертности в России стоит очень остро.

«52% мужчин не доживают до возраста 65 лет. Смертность у мужчин выше, чем у женщин в большинстве возрастных групп. Чаще всего смерть наступает внезапно в возрасте от 40 до 60 лет. Но ученые установили, что увеличение содержания растительного белка в рационе до 64% снижает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — цитируют специалиста «Известия».

По словам Диановой, это связано с увеличением потребления клетчатки, которая содержится в растительных продуктах. Кроме того, снижение потребления продуктов животного происхождения приводит к уменьшению количества насыщенных жиров и трансжиров в организме.