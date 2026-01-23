Врач Дианова назвала дефицит цинка распространенной проблемой среди россиян

Цинк — это важный микроэлемент, который поддерживает иммунитет, влияет на состояние кожи, волос и ногтей и участвует в химических реакциях организма. Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала радио Sputnik , что дефицит цинка среди россиян — распространенная проблема, и восполнить запасы этого элемента бывает непросто даже при приеме специальных препаратов.

«Нужно в свой рацион включать продукты, богатые цинком. Например, это вся линейка морепродуктов, орехи, тыквенные семечки, кешью, яйца, птица, капуста и горошек», — отметила Дианова.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что недостаток цинка может негативно сказаться на мужской фертильности, влияя на качество сперматозоидов. Она также отметила, что при планировании беременности врачи часто рекомендуют мужчинам принимать витамины с цинком.