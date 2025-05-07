Врач Дианова: людям с панкреатитом и камнями в почках следует отказаться от кофе

Как отметила специалист, в список заболеваний, которые могут обостриться после употребления кофе, входят гастрит, язвенная болезнь, рефлюксная болезнь, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, а также болезни печени. При панкреатите бодрящий напиток стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении.

Кофе противопоказан людям с предрасположенностью к образованию камней в почках или желчном пузыре. Он усиливает концентрацию кальция в моче и увеличивает риск появления камней, сообщил сайт RT.

У людей с желчнокаменной болезнью кофе может вызывать приступы желчной колики. Болезнь Крона и язвенный колит тоже могут обостряться при употреблении кофе. А при синдроме Жильбера кофеин может влиять на метаболизм лекарственных препаратов, подчеркнула Дианова.